Amorim e a Liga: "A equipa que está em primeiro em que lugar estava no ano passado?"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo em casa do Midtjylland (4-0) na segunda mão do play-off da Liga Europa

Adversários "desejados" nos oitavos da Liga Eruopa? "Só pensei no Midtjylland, agora no Estoril, não escolho nada."

Impacto deste jogo no regresso a Alvalade? "É normal num treinador [gerir o psicológico dos jogadores], tenta ver o que há a fazer e não ao que está à volta. Importante é nunca baixar a cabeça. Depois enfrentamos os desafios de cabeça erguida. Temos de ir à luta aconteça o que acontecer, e temos de ganhar o próximo jogo. Estamos em quarto na Liga, perdemos com o Varzim. Digo sempre isto para explicar que não há facilitismo e sei o que eles [adeptos] estão a sentir. Não há volta a dar. A equipa que está em primeiro em que lugar estava no ano passado? Isto tudo muda."