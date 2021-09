Amorim e a lesão de Pote: "Operações? Fiz algumas...vai regressar sem ser preciso"

Treinador do Sporting fez à antevisão ao encontro com o Borussia Dortmund, referente à segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, agendado para as 20h00 de terça-feira.

Operação para Pote: "A lesão não se está a arrastar. O Pote é muito importante para nós. O toque é do tempo do Famalicão. Está a demorar o tempo que tem de demorar. Falando de operações...eu fiz algumas. É sempre o último recurso. Acreditamos que ele vai regressar sem operação."

Notas do Ajax: "Tínhamos de mudar o chip. Apontámos várias coisas aos jogadores. Relembrei-lhes o momento do possível 2-3. O segundo golo foi uma bola batida do guarda-redes. Sofremos na primeira jogada do encontro. Disse aos jogadores que também há dias em que tudo vai contra nós. É importante segurar o jogo. É preciso estar concentrado mesmo quando a bola está no guarda-redes."

Vinagre: "Ele está preparado. Nós vimos o jogo que ele fez contra o Belenenses. Há jogos que deixam marca. Já passei por isso. Não há problema nenhum em dizer que as marcas ficaram na equipa. Sei que a minha equipa está à espera deste jogo para reagir."

Ajax vs Dortmund: "São equipas diferentes. São ambas talentosas na frente. A grande diferença que eu quero ver é a adaptação do Sporting, todos os pormenores. São muito fortes ofensivamente. A grande diferença pode vir da parte do Sporting, a forma como preparamos as jogadas."