Amorim e a goleada do Ajax: "Os meus jogadores estiveram a sofrer em campo..."

Declarações do treinador do Sporting em reação à goleada sofrida ante o Ajax (1-5), em jogo da primeira ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões

Explicação: "O Ajax foi melhor, entrou melhor, tivemos que correr atrás do resultado e pressionar na frente onde eles estão muito confortáveis, notou-se inexperiência aqui e ali, a equipa reagiu, faz parte do coração dela, reagiu, nem sempre bem, em todos os momentos. O golo anulado [3-2] tornaria o jogo completamente diferente. Depois de sofrer o quarto golo, o jogo acabou a partir daí. Os meus jogadores estiveram a sofrer em campo. Sofro mais por eles do que por mim. Já não podiamos fazer mais nada."

Pensamento em desvantagem: "Durmo bem a preparar cada jogo, sabíamos o que fazer hoje, o Ajax é muito experiente como equipa a jogar na Europa. Nos não temos assim tanta experiência. Sentimos o primeiro e o segundo golo, tivemos jogadores nervosos, o que é normal, mas reagiram e eu guardo isso."

Ilações: "Tem que se aprender com esta derrota, principalmente o treinador. Temos de olhar para o jogo e perceber o que fizemos mal. A equipa tem muito coração, os jogadores sofreram muito no campo, tenho orgulho neles, com um resultado muito pesado e lutaram até ao fim. Assim, têm o treinador ao lado deles. Gosto de dizer, nesta alturas, que tenho muito orgulho neles. O golo anulado é o momento do jogo. Foi decisivo. O ambiente seria diferente. Nao foi e temos que trabalhar para melhorar."