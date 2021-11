Amorim e a goleada ao Besiktas: "É importante não criar ilusões após estes jogos"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações do treinador do Sporting em reação à goleada (4-0), diante do Besiktas, em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, realizado em Alvalade

Vitória robusta: "Naquilo que tivemos dificuldade na Turquia, aqui não tivemos. Tivemos mais posses de bola longas. Foi muito boa a movimentação de todos na frente. Sentiram-se confortáveis. Controlámos melhor o jogo e apesar do resultado ter sido quase idêntico o jogo foi totalmente diferente. Perdemos qualidade na segunda parte devido às mudanças no jogo em si. A vitória é justa e estamos vivos."

Jogo com Dortmund: "Isso é importante, depender de nós. Assim como não criar ilusões após estes dois jogos. O Dortmund é muito experiente e está habituado a este tipo de jogos, competições. Teremos o público do nosso lado, o apoio de muita gente, e acho que a equipa vive muito disto. A equipa acredita enquanto é possível."

Golos de Pote: "É um pouco indiferente [quem marca]. É um jogador decisivo que está feliz, logo estou feliz. O Jovane Cabral também precisava de um golo. Para mim, é tudo igual. São espécie de filhos para mim. É um jogador que vive de golos e assistências. Ele está confiante."

Gestão de cansaço: "Poderíamos ter feito mais, mas perdemos uma paragem na primeira parte. Havia jogadores cansados, baixou-se o ritmo porque se sentiu o cansaço e, sim, deu para poupar alguns jogadores."