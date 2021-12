Amorim e a foto do Natal entre jogadores de Benfica e Sporting: "São homenzinhos..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, esta terça-feira, na conferência de antevisão à receção ao Portimonense, em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin.

Dois jogadores do Sporting a celebrar o Natal com um jogador do Benfica e um do Portimonense: "Em relação à foto, não vejo nenhum problema, sou muito sincero. Há muitas famílias gigantes que se encontram. A família do Pote teve muitas pessoas com testes positivos e o Pote não pôde passar com a família. Nós não controlamos isto. É um bocado injusto dizer que oito pessoas juntarem-se e pode dar problemas. Eu estive com oito pessoas na minha casa, todos testados. Pelo que sei, as pessoas e os jogadores que estavam nesta foto estavam testados. Se são do Benfica, do Portimonense é completamente indiferente. Fora do futebol, tenho muitos amigos que são do Benfica, que são do FC Porto, portanto não vejo problema nenhum."

Cuidados no final do ano: "Em relação ao fim do ano, cada um tem a responsabilidade, eles são homenzinhos, sabem o que têm que fazer, não podemos controlar isto. É completamente impossível. Podemos ter os máximos cuidados, mas respondendo diretamente à pergunta, não vejo nenhum problema em relação ao encontro entre eles. São do mesmo país, se calhar das mesmas cidades, ao menos passam o Natal com alguém, para mim isso é o mais importante."