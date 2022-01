Rúben Amorim mantém a "urgência em vencer" títulos: "Desde 2019, nada mudou..."

Declarações do treinador do Sporting em antevisão feita, esta terça-feira, à meia-final diante do Santa Clara, relativa à 15.ª edição da Taça da Liga

Urgência de vencer: "Não esperava [vencer a Taça da Liga em 2019/20]. Na altura, só queria vencer o jogo. Se estou numa fase inicial da carreira, nessa altura ainda mais inicial era. A urgência de vencer um título parece a mesma. Na altura, pensava que era importante vencer aquele jogo [contra o FC Porto, na final de 2019/20], e não mudou nada. Essa parte já passou. No futebol, resultados maus mudam muita coisa. Há que continuar o trabalho e temos muito para jogar e para vencer. Esta semana, podemos definir o título, mas precisamos de, primeiro, vencer o Santa Clara."

Maior responsabilidade: "Somos um clube grande, perante o Santa Clara, um excelente clube, que tem vindo a crescer, com muito bons jogadores. A responsabilidade é completamente diferente. Temos a responsabilidade maior [em conseguir a vitória e a passagem à final]. Sentia a mesma urgência no Braga. A grandeza do clube eleva a nossa responsabilidade, exigência dos sócios, temos que levar com naturalidade."

Planificação do jogo: "Olhámos para o que fizemos mal no jogo do campeonato. Os jogos entre as mesmas equipas são a melhor ferramenta para preparar o próximo jogo. A preparação foi a mesma, mas utilizámos esse jogo [derrota com o Santa Clara nos Açores] como referência."