Rúben Amorim: "Edwards? Foi importante vir já. É introvertido e vai demorar tempo"

Declarações do treinador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Belenenses

Edwards: "Já tínhamos interesse desde o ano passado. Não havia condições, desta vez houve. O jogador teve muita vontade de vir para o Sporting, foi muito importante vir já. É muito introvertido, falei com ele e sei que vai demorar a conhecer os colegas pelas características dele. Futebolisticamente, tem condições muito boas, é um talento, é forte entre linhas e no um para um. Vai adaptar-se bem, há muitos jovens aqui e que falam inglês."

A partir de quando os reforços: "Vamos ver quanto tempo vão demorar. Slimani já conhece Lisboa, o Edwards não. Edwards vai ser convocado. A equipa B tem jogo. Temos jogadores suficientes. Slimani só chega amanhã. Vai ter menos problemas a adaptar-se. Depende dele e dos colegas. O grupo é forte."

Dúvidas no onze: "Vamos fazer alterações. É o melhor para manter intensidade."