Amorim e a cláusula de Porro: "Quando as coisas são feitas de forma clara..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Paços de Ferreira (3-0) na 14.ª jornada da Liga

Esconder Porro dos tubarões: "Já toda a gente conhece o Porro, é impossível não olhar para ele como dos melhores laterais. Já falei da ideia do clube para ele. Se baterem a cláusula será impossível, até lá espero contar com ele. Tem capacidade de levar a bola para a frente. Com o Porro o nosso futebol já passa tanto por ele, há que trabalhar sem dramas, seria difícil substituir durante a época."

Cláusula de recompra do Manchester City: "Essa cláusula do Porro não são 18 milhões, tenho informação. São coisas do clube, não lhe vou dizer. As coisas são feitas de forma clara e quando assim é podem sair todos que resolveremos as situações. Só não quero que saiam os meus, o resto é indiferente."