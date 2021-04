Amorim e a aproximação do FC Porto: "Não mudei a forma de preparar, foi igualzinho"

Treinador do Sporting foi questionado pela aproximação dos dragões à liderança, na última jornada, depois de vencer o Vitória de Guimarães por 1-0 e beneficiando do empate dos leões, 2-2, com o Belenenses.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, garante que em nada a aproximação do Porto à liderança, na última jornada - após vencer o Vitória de Guimarães por 1-0 e beneficiando do empate dos leões, 2-2, com o Belenenses -, alterou a forma de preparar o próximo duelo, frente ao Braga, agendado para as 20h00 de domingo.

"Não mudei a forma de preparar, foi igualzinho. O primeiro treino foi recuperação e o segundo durou 25 minutos, foi sempre assim que fizemos", começou por dizer o técnico do emblema verde e branco.

"Hoje preparámos muito bem o treino, vimos vídeos, preparámos as bolas paradas, fizemos tudo igual. Para nós é sempre uma final. Desde o primeiro dia que são finais, mas há que levar como mais um jogo do campeonato, sabendo que é uma fase em que não temos vencido tantos jogos, mas faz parte do futebol. É fazer as coisas da mesma maneira, quando se acredita há que manter as coisas quando se está bem e quando se está mal", concluiu Amorim.