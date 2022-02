Amorim diz que Sporting não equacionou contratar central e fala de três saídas

O mercado de transferências foi o tema dominante na conferência de imprensa de Rúben Amorim que serviu de antevisão ao jogo com o Belenenses.

Foi equacionado um defesa-central? "Não. Temos jogadores suficientes e, às vezes, fazemos a adaptação do lateral. O Matheus Reis e o Esgaio conseguem fazer a posição de central."

Saídas de três jogadores da formação: "O Jovane teve uma oportunidade para sair e quando me foi perguntado, eu dei o meu aval. Se eles querem sair e procurar coisas novas... O Tiago Tomás foi responsabilidade minha, a minha ideia foi procurar um clube em Portugal onde ele se adaptasse bem. Mas surgiu outro caminho [o Estugarda] e essa foi uma escolha do TT. Sobre o Geny Catamo, é do Sporting, foi emprestado ao V. Guimarães e sei que posso ir buscá-lo. Acredito muito nele e agora vai ter a oportunidade de trabalhar com um grande treinador, num clube com uma exigência muito grande."