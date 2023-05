Amorim diz que fica no Sporting: "Fragilizado? Obviamente, muito mais"

Declarações de Rúben Amorim, após o empate do Sporting com o Benfica (2-2), na 33.ª jornada da Liga Bwin

O futuro no Sporting: "Continuar? Sim. Não tem nada a ver com os reforços, gostávamos de manter os melhores, faz uma enorme diferença. Quando coloquei aqui o tema e foi um erro meu, após a Juventus, o que sinto é que o treinador esta disposto a sair sem qualquer guerra ou pedido de indemnização. Quero ficar e meto o meu lugar nas mãos do presidente, é um clube muito grande e sabemos como as coisas funcionam. Para o ano a margem é muito pequena, estamos conscientes e preparados para isso. Temos de andar no limite para igualar FC Porto e Benfica e até o Braga. Há peças que podemos encontrar e mudar características dos jogadores, vamos tentar fazer e tentar melhorar.

Começa época fragilizado? "Obviamente, muito mais. O meu lugar está sempre à disposição. Acredito que vamos melhorar. O clube está no bom caminho, tendo resultados péssimos. Sei disso. Vamos pensar jogo a jogo".