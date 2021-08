Amorim: "Digo todos os dias ao Hugo Viana e ao presidente para não vender..."

Treinador do Sporting, na conferência de antevisão ao duelo com o Vizela, reconheceu, a propósito da cobiça sobre Matheus Nunes, que o clube fará vendas, assegurando haver plano para colmatar saídas. Técnico recusou ser talismã do emblema do Alvalade ao destacar o sucesso de outras modalidades

Eventual saída de Matheus Nunes: "Depende do mercado. Já foi o Nuno [Mendes numa fase], depois é o Palhinha, agora o Matheus [Nunes]. Estamos preparados para tudo e sabemos que temos de vender. Isso é público. Digo todos os dias ao Hugo Viana e ao presidente para não vender, mas há que encarar isso com normalidade."

Melhoria em algum ponto específico: "Temos que melhorar várias coisas. Nem tudo foi no jogo da Supertaça. Tivemos dificuldades na construção do início do jogo e podemos melhorar também defensivamente. Vendo o jogo duas ou três vezes, como fazemos sempre, nota-se que pode haver melhorias, há jogadores que vão subir de forma, os suplentes utilizados entraram bem. Temos o grupo preparado, várias opções, mas podemos e devemos melhorar. Podemos ser mais dominadores, o que não vamos conseguir por vezes. Esse é um dos objetivos da equipa.

Talismã do clube: "Começou a olhar-se mais para o universo Sporting depois de o futebol ganhou. Mas o futsal ganha há muito tempo, o basquetebol sempre teve história, apesar da interrupção, há medalhados olímpicos neste clube. O Sporting sempre foi muito grande e muito vencedor. Sei que o futebol traz outra visibilidade, mas não me sinto nada talismã. Tenho bons jogadores e uma grande equipa técnica, sei que tenho alguma sorte e trouxe isso para o futebol. Faço o meu trabalho e sou muito feliz no Sporting. Não vão haver relaxamentos."

Grande a partir na frente: "Não faço ideia. Não tenho visto os jogos dos outros dois clubes. Vi muito o Braga, continua forte, como foi na Supertaça, tem vários jogadores lesionados, com o seu treinador [Carvalhal] relembrou e conhecemo-los bem. O Vizela tem uma equipa coesa, conhece-se muito bem. Quanto aos outros dois clubes, desconheço a forma em questão."