Amorim deixa explicação sobre Dário Essugo: "Não desapareceu do mapa"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Estoril, marcado para esta segunda-feira (19h00) e referente à 22ª jornada da Liga Bwin.

O jogo: "Vamos apresentar uma equipa forte. Não temos o Ugarte, que já precisava de descansar, o que era notório. Jogará outro jogador naquela posição. Prevemos um jogo difícil. Será o terceiro jogo da semana, mas vamos mais confiantes. Prefiro assim do que ter mais tempo de preparação e ir para o jogo sem vitórias. Temos duas vitórias consecutivas. Queremos mais consecutivas, e é isso que vamos tentar fazer."

Estoril: "Não passa por um bom momento, mas tem jogadores de muito talento, com escola de clubes grandes. Nestes jogos isentos de responsabilidade, porque mudaram de treinador e o Sporting é favorito, vão colocar muitos problemas à nossa equipa. Olhámos muito para o jogo da primeira volta, porque não devem mudar tanto, e olhámos para os jogos dos sub-23, para perceber as nuances do treinador. O facto de termos vindo de vitórias dá-nos uma confiança extra."

Ausência de Ugarte e ainda Dário Essugo: "Obviamente que a equipa tem soluções e não pode perder o equilíbrio, porque o equilíbrio não está dependente de um jogador. Sabemos da importância dele. Precisamos bastante do Ugarte. O Dário [Essugo] não desapareceu, simplesmente está lesionado há já algum tempo, por isso é que não tem estado nas contas. É um jogador que temos vindo a trabalhar e, com 17 anos, já fez muitos jogos. Não desapareceu do mapa. Poderá entrar um jogador como o Mateo [Tanlongo], que não tem tanta experiência, mas é inteligente. O Morita pode jogar naquela posição e muda as características, mas tem capacidade de construção. Não vou entregar o jogo, mas não vai mudar muito, porque jogámos de uma forma estabelecida."