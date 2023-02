Amorim defende-se: "Podia explicar tudo o que fiz, mas não saíamos daqui..."

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o FC Porto (1-2), referente à 20ª jornada da Liga Bwin

Fatawu e opções: "É um jogador mais explosivo. Olhei para todos os jogos do FC Porto e faltava um contra um. Não havendo Porro. Inácio e Fatawu no mesmo lado não funcionavam com o pé trocado. Os melhores jogadores jogam. Coloco os que estão melhor. Podia estar a explicar tudo o que pensei, mas não saíamos daqui. Se tivéssemos ganho, se os cruzamentos de Fatawu dessem em golo. Sei viver bem com isso, estou habituado. Não vou recolher tudo, agora, do Fatawu e do Chermiti. Faz parte do processo."

Classificação e momento: "Sporting tem de ganhar todos os jogos, independentemente da classificação. Na quinta-feira, cá estaremos para jogar na Europa. Não há volta a dar. Não há uma pessoa com sucesso que não tenha passado por momentos complicados. Importante, depois de cair, é voltar a tentar."

Morita: "Morita não está apto para este jogo e, dificilmente, estará para quinta-feira. Penso que poderá jogar em Chaves."