Rúben Amorim tenta contornar o feitio introvertido do inglês para que, à medida que este se solta socialmente, se liberte também em campo

Marcus Edwards aproveitou a primeira titularidade pelo Sporting da melhor forma, com uma exibição prometedora coroada com uma assistência. Rúben Amorim, sabe O JOGO, tem puxado pelo inglês, tal como o resto do grupo de trabalho, de forma a que este fique mais solto socialmente para poder libertar-se, depois, em campo.