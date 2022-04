Amorim crê que plantel necessita de evolução: "Há certos jogadores aos quais temos de acrescentar"

Declarações do treinador do Sporting em conferência de antevisão ao duelo com o anfitrião Boavista, relativo à 31.ª jornada da Liga Bwin, agendado para esta segunda-feira (20 horas)

Melhorias no plantel: "Os jogos dão-nos essa informação. Nós retiramos bastantes informações acerca do plantel. Acho que deve ter outras características. Há certos jogadores a quem temos de acrescentar. O Geny, por exemplo, pode ter espaço no um contra um, joga na linha, e faltou-nos isso nos dois últimos jogos. Fizemos coisas mal a construir no Estádio do Dragão. Mesmo o Gonçalo Inácio, que será o melhor a sair com bola, não esteve tão bem. Mais do que substituir jogadores, queremos melhora-los [na próxima época]. Seria mau se não tirassemos nada destes jogos. Eles [os defesas] já tiveram boas fases, mas agora não estão no melhor momento, tal como não está o treinador, que não tem tido as melhores opções. Os melhores vão jogar, como sempre."

Objetivo da Liga dos Campeões mais perto: "Os resultados foram negativos. Estamos no nosso melhor momento de bem-estar adurante os treinos, os raazpes estão muito focados e com a responsabilidade sobre ficar em segundo lugar no campeonato. Estamos atentos ao Benfica, claro, mas o foco é sempre ganhar. Pouco interessa o que o adversário faz, é importante manter a cultura de vitórias. Vamos atirar-nos ao jogo, divertir-nos, com a responsabilidade na cabeça."