Amorim congratula Abel e afirma: "Fica difícil, cada um que vai ganha a Libertadores..."

Treinador do Sporting, Rúben Amorim parabenizou o colega Abel Ferreira pelo título da Taça Libertadores, elogiou o trabalho no Brasil, mas descartou ir treinar no país sul-americano.

Em conferência de imprensa neste domingo, Rúben Amorim parabenizou o colega Abel Ferreira pelo título da Taça Libertadores conquistado um dia antes.

"Deveria ter começado [a conferência] por dar os parabéns ao Abel, excelente treinador português que não tinha nenhum título, mas tinha trabalhos que fez aqui em Portugal e na Grécia e merece realce", afirmou Amorim.

O técnico do Sporting elogiou o trabalho do treinador do Palmeiras e brincou com a fama dos portugueses em terras brasileiras. Afinal, por dois anos seguidos a principal competição do continente sul-americano foi conquistada por um treinador português - em 2019, Jorge Jesus foi campeão pelo Flamengo.

"Isso agora torna difícil para os portugueses irem para o Brasil. Cada um que vai ganha a Libertadores", destacou em ar descontraído.

Por fim, entretanto, Rúben Amorim rejeitou qualquer intenção de ir para o Brasil no futuro. "A pressão fica forte [para os treinadores portugueses], também não faço intenções de ir [para o Brasil], essa é a verdade", finalizou.