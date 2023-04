Amorim anuncia regresso e sobre Liga Europa avisa: "Se eles desligarem..."

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Casa Pia, marcado para este domingo (18h00) e referente à 27ª jornada da Liga Bwin

Pensamentos na Liga Europa: "Se eles desligarem, não jogam no próximo jogo. Têm a plena noção disso. Todos podem jogar, desde a equipa B até ao Coates. Já provámos isso. Se não estiverem bem contra o Casa Pia, não jogam contra a Juventus. Não desligaram contra o Gil, simplesmente não houve decisão. É um bocado notório o meu estar, neste momento, e tenho a certeza que não vão facilitar."

Bellerín de regresso: "Bellerín vai ser convocado, não sei se vai jogar. Voltou bem, confiante, mais forte. Chegou melhor aos treinos, o departamento médico está de parabéns. Veio mais confiante no joelho e na mobilidade. Está a 100 por cento."

Opções defensivas: "A nossa concentração defensiva é melhor. Até o Chico Lamba e o Marsà jogaram. O principal culpado sou eu. Temos uma capacidade defensiva agora que não tivemos no início. Não há nada melhor do que nos sentirmos apertados. Voltamos ao normal, porque o anormal era sofrer muitos golos. Casa Pia defende muito bem, durante muito tempo foi a melhor defesa. Estando toda a gente apta, somos melhores. Sentia-se o desgaste do Inácio na Champions. Eles são todos melhores no 1x1 e nas transições. Esse fator melhorou a nossa equipa."