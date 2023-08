Amorim confirma duas saídas no Sporting: "Por uma razão ou por outra..."

Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Vizela, marcado para as 20h30 de sábado.

Rúben Amorim falou esta sexta-feira aos jornalistas em conferência de imprensa e abordou os casos de Fatawu e Tanlongo, dois jogadores que estão na porta de saída em Alvalade.

"Quanto ao Fatawu e o Tanlongo, fazem parte de um lote de jovens jogadores que se podem afirmar no clube. Tiveram a sua oportunidade e, por uma razão ou por outra, não se conseguiram afirmar e vão rodar em outros clubes, ou quem sabe, sair. Poderemos receber mais um médio-centro", afirmou o técnico leonino, que irá contar com o dinamarquês Hjulmand.

"O Fatawu teve algumas dificuldades, porque apanhou um treinador que é muito é muito estruturado, digamos assim, e ainda é difícil para ele. Surgiu o Geny Catamo que tem as mesmas características dele, adaptou-se melhor à nossa forma de jogar, não vamos ter dois jogadores semelhantes", completou.