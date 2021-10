Rúben Amorim confia em Gonçalo Esteves: "Ele é o futuro da posição"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com Os Belenenses (0-4)

Mudanças: "O Virgínia esteve muito calmo. O Gonçalo é muito talentoso, é uma aposta nossa. Podemos perder jogadores em qualquer mercado. Ele é o futuro da posição. O Esteves está à frente de todos na formação. Aqui e ali também facilita. Vai crescer e é o futuro do Sporting."

Voltar: "Tenho muitas lembranças deste estádio. Estreei-me aqui como jogador. Fui muito feliz aqui. É sempre especial voltar. A forma como os sportinguistas encheram...não é normal. Temos de acompanhar o ritmo deles."