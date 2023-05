Amorim comenta rumores sobre Ugarte e recorda Matheus: "Isso é que me deixou zangado"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Marítimo, marcado para sábado (20h30) e referente à 32ª jornada da Liga Bwin

Futuro de Franco Israel e Bellerín no Sporting: "O Franco Israel foi dos jogadores que mais evoluiu. O Virgínia escolheu sair. Rotações não terão a ver com a incerteza quanto ao futuro. Vamos ter de utilizar consoante a característica dos jogadores. Poderá haver rotação, mas apenas estratégica. O Bellerín tem tido pouco jogo, será titular. Gostei muito do jogo dele em Paços de Ferreira."

Segurar Ugarte e a saída de Matheus Nunes: "Nunca impus nada, sei das limitações do clube. O Matheus Nunes foi uma situação diferente. O jogador tinha uma opinião, o presidente tinha outra, o treinador outra e o empresário outra. A forma como se conduziu o processo é que me deixou zangado. Não posso garantir que ninguém vai sair. Os jogadores mais importantes terão de sair pela cláusula. Tínhamos vendido o Palhinha, vendemos o Matheus e o Bragança tinha sofrido a lesão três semanas antes. É difícil recuperar o balneário. Tivemos de coser tudo à pressa. Queremos ser competitivos e queremos ganhar. O objetivo é ganhar títulos. No Matheus Nunes não fizemos em conjunto, ao contrário de outras coisas. Estaremos aqui para o que der e vier. O Ugarte é um jogador muito importante. O empresário diz que vai sair, já fala em 60 milhões. Isso é com o presidente e o Hugo Viana."