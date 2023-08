Amorim comenta renovações no Sporting: "Tanto se falava que iam sair..."

Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Casa Pia, da segunda ronda do campeonato, marcado para as 20h15 de sexta-feira.

Rúben Amorim fez esta quinta-feira a antevisão ao encontro com o Casa Pia, da segunda jornada do campeonato, e abordou as renovações de Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio.

"Tanto se falava que iam sair, estão de pedra e cal no Sporting. Gostam de estar cá. O ambiente é muito bom. Temos dado preferência à renovação de contrato com jogadores importantes para nós. O treinador não podia estar mais satisfeito. Têm de trabalhar para continuar a ser opção", afirmou aos jornalistas.