Amorim comenta renovação de Chermiti: "Está tudo controlado"

Declarações do treinador do Sporting, antes do confronto com o Midtjylland, marcado para esta quinta-feira (20h00) e referente ao play-off da Liga Europa

Chermiti e a renovação: "Tem mais um ano de contrato. Estamos salvaguardados. Temos vindo a renovar com os miúdos, com o Dário, o Mateus Fernandes. Estamos a fazer esse trabalho com o Chermiti. Ainda temos mais um ano. O Youseff sabe que vai ter oportunidades. Não vejo melhor sítio para eles. Eles cresceram aqui e querem jogar no Sporting. Está tudo controlado e, segundo sei, vai resolver-se em breve."

Morita só no próximo jogo: "Não há baixas de última hora. Morita estará apto para Chaves."

É possível ver o Sporting com dois pontas de lança no 11 inicial: "Sistema? Temos nuances que mudam a forma de jogar. Já jogaram dois avançados e não se mudou de sistema. Paulinho e Slimani jogaram juntos. Chermiti e Paulinho já jogaram juntos. Não está nada fora de questão. Podemos ter o mesmo sistema e jogar de forma diferente. Chamamos àquilo 4-3-3 e 4-4-2. Já fizemos sete jogos em que Nuno Santos não vai para a linha defensiva. O nosso sistema adapta-se a tudo. Para isso, é preciso que os jogadores se mantenham muito tempo. Diomandé e Bellerín primeiro têm de ser adaptar à linha de cinco, depois de quatro. Depende da construção do plantel, do tempo dos jogadores. Vamos maleando o sistema."