Amorim questionado sobre a equipa mais forte: "É o FC Porto"

Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Vizela, com início às 18h00 de domingo.

Golos sofridos nos últimos jogos: "Também fazemos essa avaliação, houve outras equipas que já fizeram o mesmo. Quando nos pressionam na frente sabemos explorar bem a profundidade dos adversários. Os golos do Portimonense já aconteceram com o Moreirense e com o Tondela. Tentamos trabalhar isso, mas temos de levar as bolas com os centrais para a frente. Melhorámos no ataque posicional, e isso leva-nos para a frente. No golo do Patric, temos quatro defesas e ele aparece de trás. Isso é falta de concentração. Os golos foram sem hipóteses para o guarda-redes. Temos de voltar a níveis de agressividades maiores."

Equipa mais forte à entrada para a segunda volta: "É o FC Porto, porque está em primeiro, marca muitos golos e sofre poucos. Vive um bom momento."

Segundo lugar como desafio: " Sem dúvida. É desconfortável, não pelo último resultado, porque pode acontecer, mas todos acabaram o jogo e sentiram que podiam dar mais. É uma situação diferente. Temos de pensar jogo a jogo porque muito vai acontecer ainda. Temos de pensar em o Vizela e não mais do que isso."