Amorim com dois "reforços" no treino, mas também com uma má notícia

Rúben Amorim prepara o jogo com o Varzim

Plantel prepara duelo de quinta-feira com o Varzim.

O plantel do Sporting voltou a treinar na manhã desta terça-feira na Academia e com vários pontos de destaque. Luís Neto e Pedro Porro, segundo informou o clube no site oficial, já trabalharam às ordens de Rúben Amorim, depois de ultrapassados os problemas físicos. Já Coates continua em tratamento.

Mas se Rúben Amorim contou com duas boas notícias na sessão, Rúben Vinagre significa o oposto. O lateral, reforço para 2021/22, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e passou a constar do boletim clínico leonino.

Refira-se ainda que Palhinha e Gonçalo Esteves também já se apresentaram ao trabalho, depois de terem estado nos compromissos das respetivas seleções. Sarabia, que ajudou a Espanha a qualificar-se para o Mundial, chega à Academia amanhã, quarta-feira.

O Sporting prepara a receção de quinta-feira (20h15) ao Varzim, da Liga SABSEG, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.