Amorim: "Clássico com o FC Porto? Jogo decisivo é com o Belenenses"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações do treinador do Sporting na sala de imprensa após a derrota (1-2) na receção ao Braga, na ronda 19 do campeonato.

Clássico com o FC Porto à porta: "O jogo decisivo é com o Belenenses. Esta equipa não está habituada. Não conseguimos manter a identidade. É uma situação nova, temos de trabalhar. É difícil, mas vamos crescer."

Necessidade de ir ao mercado? "Exatamente igual. Não há mais urgência, nem menos urgência. Pressa não há nenhuma. Já perdemos dois jogos. Seria muito mau eu estar agora a dizer uma coisa diferente. Jogamos melhor este ano, gosto de dizer isso. Quando dão tudo, podem estar descansados."