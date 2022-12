Titulares efetuaram trabalho de recuperação. Neto, St Juste, Daniel Bragança e Hidemasa Morita continuam entregues ao departamento médico

Rúben Amorim chamou vários jovens da formação no dia a seguir à derradeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

O técnico leonino trabalhou com jogadores da equipa B enquanto os titulares do encontro com o Marítimo efetuaram trabalho de recuperação.

Neto, St Juste, Daniel Bragança e Hidemasa Morita continuam entregues ao departamento médico.