Amorim volta a chamar dois guarda-redes de 16 anos ao treino do Sporting

Num treino sem muitos internacionais, técnico voltou a recorrer à formação. Nuno Santos continua em tratamento

O Sporting treinou de manhã e, como é hábito, em Alcochete. Face à ausência de vários internacionais, Rúben Amorim chamou mais dois jogadores de 16 anos, duo que fez companhia a Dário Essugo, recordista ao estrear-se com o V. Guimarães.

Os jovens Diego Callai e Diogo Pinto são guarda-redes e ambos nascidos em 2004. Diego nasceu no Brasil, mas tem passaporte italiano também e é filho de Diego Silva, ex-guarda-redes do V. Setúbal. Callai chegou em 2015 ao Sporting e, pela estampa física, (1m91) tem sido utilizado na equipa de sub-23, onde já fez 13 jogos. Cumpriu hoje o segundo treino com Amorim.

Já Diogo está no Sporting desde 2017, tendo sido recrutado ao Paços de Ferreira depois de arrancar a carreira jovem no Felgueiras, somando hoje o terceiro preparo com a equipa principal.

Nuno Santos, que sofre de uma tendinopatia na coxa esquerda, não subiu ao relvado e fez tratamento.