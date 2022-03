Amorim chama 11 "leõezinhos" ao treino e Porro continua de fora

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Técnico colmatou, assim, a ausência de vários jogadores ao serviço das respetivas seleções. Lateral espanhol fez apenas tratamento médico a um problema muscular

A mais de uma semana do jogo, em Alvalade, com o Paços de Ferreira, o treinador Rúben Amorim integrou 11 atletas da formação do Sporting em treino de preparação, esta sexta-feira, para o jogo da 28.ª jornada da Liga Bwin.

O técnico leonino, que pretendeu colmatar a ausência de vários internacionais, chamou Edu Pinheiro, Renato Veiga, Lucas Dias, Hevertton, José Marsà, Miguel Menino, Vando Félix, Skoglund, Gonçalo Costa, Gilberto Batista e Diego Calai.

Noutro sentido, o lateral espanhol Pedro Porro realizou, em Alcochete, mais uma sessão de tratamento médico para debelar um problema muscular na anca direita.

O Sporting volta a treinar no próximo sábado (10h30) tendo em vista o duelo com o visitante Paços de Ferreira, agendado para para o próximo dia 3 de abril (20h30).