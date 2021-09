Amorim até dá exemplo da última época: "Não, a estrelinha não está de volta"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Marítimo (1-0)

Dedo dos adeptos: "Houve, claramente, dedo dos adeptos do Sporting. Os adeptos do Sporting souberam entender que a equipa estava a dar o máximo. Dentro do stress que o jogo provocou, a equipa teve um bom comportamento. Podíamos ter sido mais incisivos no início. Mas dominámos e controlámos. Houve paragens, com jogadores a caírem e a correrem para o banco. Os jogadores que entraram ajudaram a equipa. Não se deixaram enervar pela emoção do jogo."

Vitórias pela margem mínima: "Eu olho com o espírito. As pessoas olham para vitórias por 1-0 de penálti. Eu olho para o domínio completo. Porque isso revela o trabalho. Os adeptos não têm de olhar para isso. Os adeptos querem golos. A nós, dá-nos confiança. Os adeptos querem mais golos."

Amarelos para os centrais todos: "São muitas jogadas de 1x1. Os amarelos dos centrais surgem daí. O Esgaio entrou para fazer de duplo lateral direito. Revela um domínio do Sporting. Se algum jogador do Marítimo ficar com a bola, na frente, fica só contra os defesas."

Estrelinha: "Não, a estrelinha não está de volta. É mais estrelinha quando não dominámos. Não tem nada a ver com isso. Contra o Santa Clara, no ano passado, houve estrelinha."

Lado direito mais forte? "Eu tenho a imagem presente de todos os jogos. Se olharmos para o jogo com o Belenenses, o lado esquerdo resolveu o jogo. Fomos mais fortes pela esquerda nesse jogo. Depende do momento dos jogadores, depende do adversário. O Porro é um rapaz cheio de energia. A bola vai mais para ele. O preocupante era se não desse nem do lado direito nem do lado esquerdo."