Amorim: "Às vezes mais vale jogar mal e ganhar, nós andamos a jogar bem..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Gil Vicente, a contar para a oitava jornada da Liga ​​​​​​​Bwin e que está marcado para sexta-feira, às 19h00.

Classificação: "Não podemos ficar nervosos por isso, mas temos de ter a noção da situação em que estamos. Há que encará-la com normalidade e com urgência de fazer pontos, mas não vale a pena olhar para a tabela classificativa. A nossa consistência exibicional tem sido boa, a de resultados não. Às vezes mais vale jogar mal e ganhar, nós andamos a jogar bem e por vezes não ganhamos".

Urgência de pontos: "Nós temos a noção completa do momento em que estamos. Os objetivos são vencer os jogos todos e depois fazer as contas. A paragem não é bem vinda porque vínhamos de uma derrota, mas aproveitámos bem esse momento. Quando uma equipa grande perde, quer sempre jogar no dia a seguir. Nós sabemos da nossa responsabilidade, que é principalmente minha e eu terei sempre a mesma ideia de jogo".

Edwards tem sido preponderante, é mais difícil tirá-lo a ele ou Trincão? "Depende deles, da semana, tudo conta. O rendimento atual conta mas o dia-a-dia, as caraterísticas das equipas, as poupanças... é difícil tirá-los. Não muda nada o facto de os resultados não serem tão bons. Quem está melhor numa semana, de acordo com as caraterísticas do jogo, é que entra no onze".