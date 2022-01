Amorim, as "regalias na vida" e um aviso para Nuno Santos: "Vão pegar nisto..."

Declarações do treinador do Sporting na sala de imprensa após a vitória frente ao Vizela, por 2-0.

Pedro Gonçalves voltou aos golos: "Os golos do Pedro Gonçalves não são o mais importante. É a forma como jogou. Um jogador cheio de confiança."

Resumo da partida: "O jogo, os primeiros 10 minutos, foi algo confuso. Não conseguimos empurrar o Vizela como queríamos. Não usámos a largura. Sofremos um bocadinho. Depois conseguimos chegar com mais eficácia na frente. Chegámos aos golos com naturalidade. Fomos para o intervalo com uma vantagem justa.

Controlámos na segunda parte, mas podíamos ser mais incisivos. Temos que marcar o terceiro e quarto. As equipas precisam de tempo para evoluir e nós temos que o fazer."

Confusão no final do jogo: "Temos muitas regalias na vida, o Nuno [Santos] tem de aguentar. Foram expulsões desnecessárias, o banco tem de se comportar. Houve um exagero de cartões. Não o podemos deixar sozinho. Não estamos a dizer que tem razão. O Nuno tem de perceber que vai ser cada vez pior: há momentos em que vão pegar nisto."

Próximo jogo: "Temos de vencer o Braga, é o único objetivo por agora. Se olharmos para o FC Porto e o City, vamos ficar piores, só podemos pensar em vencer um Braga com excelente treinador.