Amorim: Palhinha e Matheus na Seleção e a parceria de Pote e Sarabia

Declarações do treinador do Sporting proferidas, esta quinta-feira, em conferência de antevisão ao jogo com o Os Belenenses, relativo à terceira eliminatória da Taça de Portugal

Afirmação de Palhinha e a estreia de Matheus na Seleção: "É normal. O Palhinha veio a crescer desde o Braga, fez uma grande época, a confiança também cresce. Marca golos, sente-se confortável a jogar sozinho porque chega a muito lado. Tem características muito diferentes dos outros, o que o evidencia. Precisa de trabalhar para se sentir mais à vontade em jogos europeus. O Matheus Nunes transpôs para a sua estreia aquilo que ele é: um miúdo muito divertido que poderia estar numa padaria e que está na Seleção. Vejo com naturalidade, mas tem que trabalhar muito."

Pedro Gonçalves e Sarabia compatíveis: "Sim, obviamente. As características são diferentes. Agora, têm que fazer por um lugar no onze. Quem trabalhar mais, vai jogar."

Dependência de Pote: "A equipa não está dependente do Pote. A equipa fica mais forte com ele. Tem características únicas, estava num bom momento. A ausência dele teve impacto porque marcara muitos golos. Não sei se a equipa ganharia na Liga dos Campeões com o Pedro Gonçalves. Teve mais a ver com o treinador. É uma boa notícia o regresso dele, pelo espírito que dá a equipa, pela forma divertida com que ele se apresenta e pela qualidade que tem. Sentimos a falta dele, obviamente. Agora, tem que lutar e ganhar o lugar dele na equipa."

Situação de Neto: "Tem um pequeno desconforto e vamos fazer a gestão."