Amorim: as comparações com Jesus, a ausência do técnico e a atenção ao adversário

Técnico do Sporting projetou, este domingo, o expectante embate entre o atual líder da I Liga e o arquirrival Benfica, num dérbi lisboeta referente à 16.ª jornada da I Liga

Benfica fragilizado sem Jesus no banco? "Já nos aconteceu no início da época. Desejo que o mister Jesus recupere. Se ele estiver presente, é sinal que está recuperado. Se não estiver, espero que recupere e teremos a segunda volta para nos encontrarmos. Desejo que ele recupere bem. Agora, a equipa do Benfica é muito forte, a equipa técnica não se ressentiu e não estará mais fragilizada por não ter o treinador Jesus. É sempre bom ter o líder junto aos jogadores, mas não será isso que vai mexer com o decorrer do jogo."

Adversário esperado: "Tem vários segredos. Obviamente vemos as rotinas, há coisas que ainda estão lá do tempo até que trabalhou no Benfica e no Sporting. Temos observadores que trabalharam com ele, temos o próprio Coates, com quem partilhamos ideias em todos os aspetos, bolas paradas, etc. As características dos jogadores mudam a forma de jogar de uma equipa. Não conheço pessoalmente os jogadores. Vai ser tudo igual. Sou um treinador adversário que vê as rotinas deles. Depende quem jogar... Há várias possibilidades e preparamos tudo. Depende da inspiração dos nossos jogadores e dos jogadores do Benfica."

Ensinamentos de Jorge Jesus: "Passei muito tempo com o mister [Jorge] Jesus, passei também com outros. Aprendi muitas coisas, retive muitas coisas. Não vejo isso como mestre e aprendiz. Somos completamente diferentes e com personalidades completamente diferentes. Já disse numa entrevista que houve coisas que ficaram, como a exigência, adquirida ao longo de sete anos de trabalho. Mas somos totalmente diferentes, não há comparação possível."