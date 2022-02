Amorim anuncia Slimani na convocatória: "É melhor na ligação do que eu pensava"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Famalicão, com início às 20h30 de domingo.

Famalicão: "É o jogo mais importante. Ainda não ganhámos ao Famalicão, sabemos das qualidades dos seus jogadores. Tem um novo treinador, e agora sofrem muitos menos golos. Jogam com uma linha de cinco, mas quem faz essa linha é o Ivo, e, por vezes, passa a uma linha de quatro. A melhor forma de ir ao Dragão é ganhando ao Famalicão. É isso que queremos fazer. Será um jogo muito difícil, e queremos manter a nossa dinâmica. Há jogadores que mudaram e vamos encarar este jogo como mais uma final."

Slimani: "O Slimani é um jogador que não conhecia bem. É melhor na ligação do que eu pensava. Tem de ganhar ritmo, tem poucos minutos de jogo, mas vai já para a convocatória. Tem características diferentes dos nossos homens da frente e estou muito satisfeito com ele. Integrou-se muito facilmente, o trato dele é muito bom. Estou muito satisfeito por ter Slimani junto do grupo."