Amorim anuncia baixas para o Arouca e revela que Esgaio volta às opções

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao jogo de sábado (20h30) em Arouca, relativo à 11.ª jornada da Liga Bwin.

Gestão para o Arouca? "A gestão é feita de acordo com os melhore jogadores que temos. O Morita está fora, não sei por quanto tempo. O Paulino também, tal como o Neto e o Daniel Bragança. O Esgaio volta. O St. Juste continua limitado, mas o resto do pessoal está preparado para o jogo."

Vai poupar jogadores? "Precisamos de estar muito frescos com o Arouca, que é uma equipa que tem médios muito habilidosos. Vamos apresentar a melhor equipa, não a pensar no Eintracht Frankfurt. A prioridade é o campeonato e um fator muito importante neste jogo vai ser a energia."

Comparação entre o trabalho e Portugal e outros campeonatos europeus: "Em relação ao sucesso desportivo, fazemos muito com menos, cá em Portugal. Os treinadores, a formação, os departamentos médicos são excelentes. Talvez na organização do campeonato tenhamos de melhorar. Aqui não há muito a ideia do investidor, o que nos faz perder muitos jogadores de qualidade. Mas somos bastante bons e profissionais."