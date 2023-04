Amorim antes do Juventus-Sporting: "É um mundo diferente do campeonato"

Rúben Amorim na conferência de imprensa do Juventus-Sporting, partida da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa

O treinador Rúben Amorim considerou que o Sporting é visto de "forma diferente", após eliminar o Arsenal da Liga Europa, mas defendeu que os leões são outsiders, com a Juventus a ter a "responsabilidade" nos quartos de final da prova.

"Não aumentámos o estatuto [por estar nos quartos de final], mas olham para nós de forma diferente do que olhavam antes do jogo com o Arsenal e continuamos a ser um outsider", salientou o treinador, na véspera do encontro da primeira mão.

"Temos a responsabilidade de vencer, mas é um mundo diferente do campeonato. Deixamos a responsabilidade para a Juventus e vamos utilizar isso para nos dar algum conforto no jogo. Temos de ter a noção da qualidade da Juventus, toda a gente diz que não está a fazer a melhor época, mas, sem os pontos retirados, estaria em segundo lugar [no campeonato]", analisou Amorim.

O treinador recordou que o conjunto italiano "tem várias finais e um palmarés com vários títulos europeus", para justificar a diferenças, sem esquecer que é uma eliminatória com duas mãos, pelo que "há que ter noção disso durante o jogo".

Por fim, Amorim deu o mote para sair com o triunfo de Turim e continuar em prova, na qual "tudo é possível".

"Nós acreditamos que tudo é possível. Principalmente quando acabou a eliminatória com o Arsenal. Nós vencemos e, principalmente, a forma como jogámos, é óbvio que a equipa tem de acreditar mais. Vamos procurar entrar bem como em Londres, mas a Juventus é uma equipa diferente do Arsenal, baixa e sobe linhas consoante o que o jogo pede. É uma equipa muito mais experiente. Temos de tentar ter bola, estar muito concentrados", concluiu.

O Sporting defronta a Juventus em Turim, a partir das 20h00, num encontro que terá arbitragem do turco Halil Umut Meler.

