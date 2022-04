Amorim: "Alongando a luta pelo título arranjamos uma confusão..."

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, com início às 20h30 de domingo.

Gil Vicente: "Olhamos muito para os jogos do Gil Vicente e a verdade é que eles falharam muitos golos, há fases assim. Mesmo estes últimos jogos que não ganharam, na minha opinião podiam ter ganho. Apresentaram muita qualidade de jogo, cresceram muito este ano. É uma equipa bem trabalhada, com uma muito boa transição defensiva. O treinador teve um grande impacto na equipa, com um 4-3-3 de equipa grande. As duas equipas ainda têm objetivos, e, apesar dos momentos, vão-se apresentar bem e com vontade de vencer. E é isso que vamos fazer."

Vencer para adiar a questão do título: "Tem esse aliciante. Ir à Liga dos campeões é essencial. Alongar a luta pelo título é bom, arranjamos uma confusão a seguir [FC Porto joga na Luz na ronda 33] o que é sempre bom para animar o campeonato. Fica uma réstia de esperança, mas não acredito muito. Gil Vicente é muito difícil, mas estamos preparados."