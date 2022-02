Amorim agradece o apoio, mas lembra: "Não estamos conformados"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Estoril (3-0)

Mensagem pós-City: "Não estamos conformados. Queremos ser competitivos. Há uma grande diferença, mas o que eles fizeram por nós dá-nos força para atingirmos esse nível. Vamos precisar de tempo."

Saída de Ugarte: "Teve um desconforto na cervical, nada demais."

Amarelos a Porro e Sarabia: "Da mesma forma que gerimos os nossos jogadores, as equipas também gerem os seus árbitros."

O procedimento de Amorim depois dos jogos do Sporting: "Tem sido um longo ano. O que faço é desligar ao máximo. Não tive férias, estive no curso. Faço a minha vida e desligo um pouco de futebol."

Situação de Vinagre: "Faz parte do nosso projeto. Temos jovens, queremos apostar. Acreditamos no Vinagre. A situação dele já estava pensada no início, apesar de ter sido oficial. Há jogadores que demoram mais tempo. Sabe a esperança que temos nele."

Edwards pronto para a posição de Sarabia? "Está pronto para assumir a posição dele. Podemos jogar com Slimani e Paulinho. Podemos jogar com Nuno Santos. Podemos jogar de várias formas, o treinador do Marítimo já está a preparar o jogo. Jogo vai ser difícil."