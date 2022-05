Amorim admite verão incerto: "Estou preparado para perder qualquer jogador da equipa"

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, após o Sporting-Santa Clara (4-0), partida relativa à 34ª e última jornada da Liga Bwin

João Palhinha: "Um jogador como Palhinha é fundamental na nossa equipa. Saiu porque merecia as palmas. Não teve uma época fácil, com algumas lesões. A importância que ele tem na minha carreira é grande. Estou preparado para perder qualquer jogador da equipa. O Palhinha ganhou claramente na Seleção. Lesionou-se, chegou a ficar no banco porque o Ugarte apareceu. Conto com Palhinha na próxima época. Não tenho indicação do contrário".

Saída de Sarabia? "Em relação a Pablo Sarabia, está ligado a muitos golos. Fala-se muito do abaixamento de forma de Pedro Gonçalves, mas, se calhar, para o ano pode voltar. A equipa encontrará soluções".

Exibição de Morita? "É difícil jogar contra o meio-campo do Sporting. O Morita é um jogador de qualidade. Não falei com ele sobre o Sporting".

Mercado? "Depende dos jogadores que saírem. Se Porro sair vai ser difícil substituí-lo. Este ano mudámos as características da equipa. Nestas férias, vou descansar e vou pensar muito e vou ligar ao Hugo Viana. Vou aproveitar a família e salvaguardar todas as saídas para ter uma equipa competitiva na próxima época".

Adeptos: "Os adeptos, em momentos muito difíceis para nós, apoiaram-nos. Ninguém ficou contente com os resultados do Ajax ou do Manchester City. Mas isso não revela falta de exigência da parte deles, mas inteligência. Sabem que não apoiar a equipa não é bom. Eles não esquecem o passado recente. Eles apoiaram a equipa que deu tudo e não conseguiu".