Amorim admite Sporting "numa fase decisiva" da época, mas "não há stress"

Declarações do treinador do Sporting em conferência de Imprensa de antevisão ao duelo caseiro com o Famalicão, relativo à 21.ª jornada da Liga Bwin

Ciclo de oito jogos em 32 dias: "Levamos isto dia-a-dia. Pensamos num jogo de cada vez. Estamos concentrados no Famalicão, não pensamos no Porto, muito menos no Manchester City. Sabemos que esta é uma fase decisiva [jogos com FC Porto e Manchester City], mas os jogadores não têm qualquer stress sobre isso."

Estado do grupo: "Sinto o grupo muito entusiasmado. Sangue novo ajuda nestas fases. Desperta os jogadores, há movimentações. A única maneira de os manter focados é falar do jogo com o Famalicão. Não vamos poupar nenhum jogador. Ao não provocarmos nenhum amarelo para deixa-los a descansar, eles veem que o treinador está focado em vencer o Famalicão."

Gestão: "Se algum vir amarelo, não joga com o Porto e está fresco para o City. Vamos fazer essa gestão. Para mim é muito mais fácil. Às vezes, estou desejoso de pôr outros a jogar, mas o Palhinha não deixa o Ugarte jogar, o Matheus Nunes não deixa o Daniel Bragança jogar. Esta equipa vai ser muito melhor para o ano. Vamos ficar habituados a esta exigência."

Reação de Paulinho à contratação de Slimani: "Não vou partilhar a reação do Paulinho. Foi uma reação natural de um jogador que recebeu a informação de um treinador no qual confia."

Sporting e FC Porto são as melhores equipas: "A classificação assim o diz. O Porto está melhor. Não perde pontos, marca mais golos e não sofre assim tantos. É olhar para a classificação. Mas isso pode mudar."