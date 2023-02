Amorim admite falta de finalização: "Se algo correr mal, temos de manter a identidade"

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, em conferência de imprensa de antevisão ao Chaves-Sporting, marcado para segunda-feira (19h00) e relativo à 21.ª jornada da Liga Bwin.

Vem aí uma semana exigente (Chaves, Midtjylland e Estoril): "Acima de tudo, temos de ter cuidado com as transições e fazer golos. Foi uma primeira parte aqui [na primeira volta do campeonato] em que tivemos oportunidades e não fizemos golo. Temos de jogar melhor do que na Liga Europa. A pressão é habitual, conhecemos a equipa do Chaves e esperamos um bom desempenho da nossa parte".

Equipa vai entrar em ciclos de jogos que costumam correr mal: "Há essas fases no futebol e o que temos de fazer é jogar bem. Houve vezes em que não completámos um ciclo de vitórias por percalços. Jogámos bem com o FC Porto e no último jogo não jogámos bem. Temos de melhorar e com estas semanas com muitos jogos isso é bom, porque podemos ganhar três jogos e entrar nessa sequência [de vitórias]. Todas as equipas passam por este ciclo, mas temos de ser melhores do que na quinta-feira. Não podemos ter a ansiedade que tivemos".

Tem faltado finalização: "Obviamente que podemos melhorar em todos os aspetos. Se estamos só a falhar na concretização, é porque o resto está a ser bem feito. Já tivemos uma sequência de jogos em que marcámos cinco ou seis golos. Vivemos de golos e vitórias e temos sofrido demasiados e marcado poucos para as situações que criamos. Algo que temos de melhorar e que aconteceu como Chaves é que sofremos numa transição, o que aconteceu também com o Midtjylland. Depois do golo deles, esquecemos o que sabemos fazer e entrámos em ansiedade. Se algo correr mal, temos de manter a identidade, só precisamos de 10 segundos para marcar golos. Quando estamos confiantes, somos uma equipa totalmente diferente. Temos é de evitar os maus momentos contra o Chaves, tentar jogar de uma forma mais simples e não sofrer tantos golos. Criamos mais oportunidades de golo do que em anos anteriores, mas temos de controlar o jogo nos 90 minutos. É muito claro que temos de melhorar a concretização e esses detalhes do jogo".