Amorim admite dias complicados: "Foi a semana mais difícil que tivemos aqui"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações do técnico sportinguista, no final do jogo contra o Estoril (0-1)

Exibição: "Eu sabia que a atitude deles ia ser boa. Foi uma excelente reação. Estiveram concentrados, num jogo muito difícil. Após o golo, sentiu-se o resultado passado, mas defendemos bem. Se tivermos de defender mais baixo, defendemos.

Jogo sofrido? "Não foi mais sofrido que esperávamos. Controlámos o jogo. O Estoril até teve menos ocasiões do que eu esperava. Esperava um jogo difícil, mas fomos a equipa mais forte. O Chiquinho até foi mais defesa do que avançado"

Momento complicado: "Foi a semana mais difícil que tivemos aqui. De um momento para o outro isto muda. O ambiente mudou depois de um resultado ambiente. Esta equipa ainda não viveu momentos de stress. Quando os viveu, havia muitos pontos de avanço."