Amorim, Adán, Coates e Matheus Nunes premiados: eis o que disseram

Rúben Amorim distinguido como melhor treinador do mês

Melhor técnico, melhor guarda-redes, melhor defesa e melhor médio dos meses de outubro e novembro falaram

Esta quinta-feira ficou marcada, no Sporting, pela entrega de prémios a quatro protagonistas: Rúben Amorim, Adán, Coates e Matheus Nunes, o melhor treinador, guardião, defesa e médio dos meses de outubro e novembro, respetivamente.

O técnico leonino destacou o grupo de trabalho: "Quero dedicar este prémio à minha equipa técnica, mas principalmente aos jogadores. Com o pouco tempo de treino que tivemos nestes meses, foram eles, muitas vezes, o treinador dentro do campo. Foram eles que mudaram os jogos quando estava mais complicado. Os jogadores é que foram os treinadores do mês".

Adán, por seu turno, colocou o ponto na força coletiva: "Novamente agradecido a todos os treinadores que votaram em mim para receber este prémio, relativo a estes dois meses. Estou muito satisfeito e isto só demonstra que a equipa continua a trabalhar bem, e só assim é possível receber este tipo de prémios."

Coates, capitão de equipa, destacou a "satisfação" por poder ajudar o Sporting a atingir os objetivos, enquanto Matheus Nunes abordou o "orgulho muito grande" pela atribuição do prémio.