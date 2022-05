Amorim acaba com nota oito: finanças, títulos e valorização de jogadores em análise

Pela segunda vez consecutiva, o treinador Rúben Amorim consegue vencer dois troféus numa mesma temporada.

O Sporting disse no sábado adeus ao título de campeão nacional, que era o grande e mais desejado objetivo da época. Apesar disso, o clube não vai para férias de mãos a abanar, pelo que é legítima a pergunta: terá sido esta uma boa época leonina? Ou, pelo contrário, há razões para os adeptos se deixarem tomar pelo desalento?

Em termos de troféus ganhos, o clube termina com duas conquistas: a Supertaça (vencida ao Braga) e a Taça da Liga (ganha ao Benfica). Não foi conseguido o mais importante (Liga Bwin), mas diga-se que, em toda a história do Sporting, nunca foram até hoje ganhos mais do que dois troféus numa só época.