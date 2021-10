Amorim aborda situação de Porro e não tem dúvidas: "É um jogo crucial"

Rúben Amorim fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Besiktas, da terceira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

Disponibilidade de Porro: "Vai fazer um teste hoje. Hoje vai ao relvado testar e se estiver em boas condições vai jogar amanhã [terça-feira]."

Jogo com o Besiktas: "É um jogo crucial. Poucas equipas na Champions passaram após três derrotas. O nosso grande objetivo é passar e este jogo é crucial, pelos pontos e conforto da equipa. Esta equipa encara estes momentos com bastante coragem. Acredito que vamos fazer um grande jogo e vamos ser melhores do que nos outros dois."

Evolução: "É mais jogo, a vontade de vencer é a mesma e temos de ter cabeça fria para sermos melhor defensivamente do que fomos com o Ajax, e melhor ofensivamente relativamente ao jogo de Dortmund. As sensações já melhoraram. Esta equipa ao longo do percurso foi melhorando. É isso que espero amanhã."