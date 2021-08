Amorim aborda Paulinho e Tiago Tomás: "Não o deixámos crescer onde tinha de crescer"

Declarações de Rúben Amorim na sala de imprensa após o triunfo por 2-0 frente ao Belenenses, para a terceira jornada da Liga Bwin.

Dois avançados: "Temos dois jogadores por posição. Tínhamos o Pedro Marques e bastou-me três semanas para ver que ao ser o terceiro avançado a lutar por um lugar... Sei o que isso faz aos jogadores. Sei que estes jogadores vivem do talento e vivem do acreditar que podem ser titulares. É uma decisão do treinador, assumo-a. Se correr mal, a culpa será minha. Três por posição não funciona. Eu acredito muito nisso, vamos ver quem tem razão no fim."

Paulinho e Tiago Tomás: "Paulinho é muito importante na nossa forma de jogar, o TT também está a crescer nesse aspeto. [Paulinho] Falhou golos, é normal que os adeptos fiquem ansiosos. Um avançado que falha um golo, depois outro, é normal, mas ele vive bem com isso. Que melhorou a nossa equipa é óbvio. O TT está muito melhor a segurar a bola. Está cada vez mais parecido com o avançado que nós queremos. No ano passado abusámos muito no jogo direto para o TT e não o deixámos crescer onde tinha de crescer. Vai jogar. Há espaço para os dois."