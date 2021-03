Amorim aborda Paulinho e não só: "Merecia mais oportunidades, mas a culpa não é minha"

Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o V. Guimarães, da ronda 24 da Liga NOS e agendado para as 20h30 de sábado.

Paulinho recuperado: "É mais uma opção, uma boa notícia. Podemos jogar de formas diferentes, porque ele dá-nos outras coisas que não temos no plantel, com jogo aéreo. Somos mais fortes assim. É mais um que pode ajudar."

Tiago Tomás e Paulinho: muda o esquema? "Em relação ao modelo, vamos ver, não vou estar a entregar tudo aqui. Jogamos com um falso nove, com dois jogadores mais soltos na frente, vamos variando, o tempo dá-nos isso. Vamos esperar por amanhã."

Daniel Bragança: "Tem crescido muito, também a nível físico. Tem 21 anos, mas é a primeira época na I Liga. Merecia mais oportunidades, mas a culpa não é minha, é do João Mário, do Palhinha e do Matheus Nunes".