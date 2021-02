Amorim aborda os reforços e garante: "Não vão tirar espaço aos jovens"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Treinador do Sporting fez a antevisão ao jogo com o Marítimo, da ronda 17 do campeonato.

Reforços: "Deram bons sinais. O João já conhecia a casa, o Paulinho já conhecia o treinador e o Matheus não conhecia ninguém, mas chegou cheio de vontade. Tem que encontrar o seu ritmo, esteve muito tempo a treinar com a equipa B do Rio Ave. O João vinha de competir e está pronto, e o Paulinho também. Foram bons os sinais".

Paulinho titular contra o Marítimo? "Todos os jogadores do Sporting estão disponíveis para ser titulares ou estar no banco. O Matheus chegou e não tem as condições físicas necessárias, mas os outros dois estão aptos. Vamos escolher os melhores jogadores."

Receita para vencer o Marítimo: "É o mesmo de sempre: a intensidade, a concentração, o rigor e recordar que foi a única equipa que nos ganhou, este ano, em Portugal. Temos que ser humildes, saber que temos muito a melhorar e alguns defeitos, mas também coisas boas. E é nessas coisas boas que temos que nos focar".

Jovens continuam com espaço: "São jogadores de qualidade. Temos um projeto que também passa por formar jovens jogadores e, para tal, precisamos de jogadores experientes para ajudar. Tentamos conciliar as posições, e é muito nessa base. Também há oportunidades de negócio. O João estava livre, é um jogador experiente e da casa. O Paulinho já estava referenciado, era um jogador que fazia falta à equipa. Não vêm tirar espaço aos jogadores jovens. Vão ter o seu espaço. Isto é o Sporting e têm que lutar com jogadores muito bons, a exigência é muito grande. Esta equipa técnica já mostrou que quem estiver melhor joga."