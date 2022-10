Amorim aborda o talento e profissionalismo de Edwards e o plantel "com muito mais futuro"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, antes do jogo com o Tottenham da 5.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Talento de Edwards: "É um jogador que tem muito talento, todos em Inglaterra diziam o mesmo. Penso que um ex-treinador disse que tinha qualquer coisa de Messi. Foi para um bom clube em Portugal, desenvolveu-se, chegou a um grande, está a crescer muito e a jogar na Champions. Está a amadurecer. Pode melhorar muito, o talento está lá, mas pode melhorar muito o que é a relação com o treino, com horários, com manter o nível alto todos os dias, não só nos jogos mas no dia a dia, do que é ser profissional de futebol. É um rapaz muito alegre, está feliz no nosso clube, tem uma relação especial com o St. Juste e o Fatawu. Isso ajuda os jogadores a serem melhores no dia a dia. Tem ainda muito para dar e melhorar. Vejo um futuro muito risonho. Acontece com vários jogadores. Os treinadores e o scouting não têm de acertar sempre, há certos jogadores que num momento não têm nível - não falo só de talento - mas depois saem um pouco e voltam. Aconteceu com o Nuno Santos. É muito novo ainda. Não fico admirado. O João Félix, do Atlético, saiu do FC Porto para o Benfica. Os treinadores fazem uma avaliação do momento, alguém olhou para ele e achou que tinha muito talento mas teria de passar por outros lados para chegar a um clube de topo. E neste momento está num clube de topo."

Momento: "São momentos completamente diferentes. Olhamos para um plantel e para outro e temos a meu ver muito mais futuro, jogadores jovens de grande potencial em que muita gente até está interessado. Vemos um clube completamente diferente em termos financeiros e na sua estrutura entre equipa principal e jovem. A única parecença que vi foi o ambiente no estádio com estes resultados, senti um bocadinho esse ambiente do passado. Mas isso tem a ver com os resultados. Temos de ver para onde queremos levar o clube. Não o disse por perdermos com o Varzim, mas entendo que o clube tem de fazer o que fizemos na primeira época: pegar em miúdos e fazer deles mais-valias para depois mantermos os jogadores. Neste momento estamos a três pontos de um lugar da Liga dos Campeões. O caminho é muito mais claro, toda a gente o sabe. Está a anos-luz de quando chegámos aqui. Muita coisa foi feita, está tudo num bom caminho. A única coisa que é parecida é o número de derrotas. Em termos de jogo jogado, nunca, esta equipa tem uma identidade que a outra não tinha e um conjunto de jogadores que não se compara. A relação entre todos também é completamente diferente, sabendo que há altos e baixos."

Equipa contra o Tottenham: "Em princípio, o Coates poderá jogar de início. O St. Juste vai estar no banco, mas como sempre vamos ter uma atenção especial em termos de tempo e jogo, porque ele não fez a pré-época. Temos de o manter saudável pelo menos até a paragem das seleções para que possa fazer aí a sua pré-época."



Paulinho no onze? "O Paulinho fez o que muitos outros já fizeram: entrar no jogo e ser completamente decisivo. Na nossa equipa não há titulares, sabendo que há um grupo de jogadores que costumam iniciar o jogo. Mesmo tendo o Pote ou não, o Paulinho seria sempre uma opção para entrar de início. Está a crescer depois de ter tido uma lesão, temos de fazer uma rotação natural. Mas não vou entregar se vai jogar ou não."